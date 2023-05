Boris Becker: Tabletten-Drama! Er spricht ganz offen

Ein Arzt riet ihm zu Schlaftabletten – ein schrecklicher Fehler: In der Dokumentation "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" erzählt er: "Sie waren stark, machten süchtig. Irgendwann konnte ich ohne die Pillen nicht mehr schlafen …"

Drei Jahre lang bestimmten die kleinen weißen Tabletten seinen Lebensrhythmus. "In meinen schlimmsten Phasen kam noch Whisky hinzu. Das war gefährlich", erinnert er sich. Erst 1990 schaffte er es, von der Sucht loszukommen.

Doch nun ist der Druck genauso hoch wie damals! So manch eine schlaflose Nacht gibt es sicher auch heute. Doch Boris hat seine Lektion sicherlich gelernt...

