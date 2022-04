Boris Becker: Geld-Drama! Jetzt verrät seine Ex die schonungslose Wahrheit

Anna hat Mitleid mit Boris

"Es ist sehr traurig, dass seine glorreiche Karriere einen so starken Einbruch erleiden musste", findet Angela. Sie empfinde großes Mitleid mit Boris. "Öffentliche Demütigung an sich ist schon eine sehr harte Strafe. Die Tatsache, dass jemand früher auf dem Höhepunkt des Erfolgs waren, bedeutet, dass es noch schmerzhafter ist zu fallen, denn je tiefer jemand fällt, desto schmerzhafter ist die Landung. Und Boris musste aus sehr großer Höhe stürzen."

Sie erinnert sich außerdem an die Zeit zurück, in der sie zum ersten Mal Wind davon bekam, dass Boris finanzielle Probleme hat. "Er kam 2015 zu mir und mehrere Male danach, um Geld zu leihen, das er mir zurückzahlen wollte. Er wollte unsere Wohnung als Sicherheit verwenden, aber das musste ich natürlich ablehnen", erklärt sie im "Bild"-Interview. Trotzdem hat sie Verständnis, wenn es um das Thema Insolvenz geht. "Es gibt viele Gründe, Unerfahrenheit in finanziellen Angelegenheiten aufgrund einer sehr intensiven Tenniskarriere, nicht fähige Berater … Eine falsche Entscheidung kann das ganze Leben eines Menschen verändern."

Schon während des Verfahrens gab es immer wieder Ärger um Boris und das liebe Geld: