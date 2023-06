Boris Becker & Lilian de Carvalho Monteiro: Jaa, ein Baby!

Wie gut, dass Lilian wie ein Kindermädchen über jeden Schritt von Boris wacht: Als Risikoanalystin hat sie den Überblick – und als Chefin von Boris’ Managementagentur kann sie auch sein Leben super managen: Sie begleitet Boris überallhin, stärkt ihm bei Terminen den Rücken. Hat im Blick, dass er sich nicht finanziell übernimmt. Achtet darauf, dass er im rechten Licht dasteht. Aber auch, dass er draußen nicht zu viel Sonne abbekommt: Beim Tennisturnier rückt sie ihm schön den Sonnenhut gerade. Ohne Lilian geht eben nichts!

Und offenbar sorgt Boris’ Freundin auch dafür, dass er seinen Pflichten als Familienmensch nachkommt: Auffällig oft nimmt er sich nun Zeit für seine Söhne Noah, Elias und Amadeus. Und auch für Mama Elvira Becker ist er da. Kein Wunder, verehrt man in Lilians Wahlheimat Italien doch "la famiglia"! Apropos: Boris wünscht sich noch mehr Kinder: "Ich hoffe, es kommen noch ein paar dazu", sagt er. Eine Mama in spe hat er in der patenten Lilian ja gefunden.