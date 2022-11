Boris Becker & Oliver Pocher: Unterlassungsklage! Jetzt müssen beide vor Gericht

Boris Becker, der aktuell noch seine Gefängnisstrafe in London absitzt, hat bereits vor einigen Monaten seinen Promi-Kollegen Oliver Pocher verklagt. Wegen eines Beitrages in Pochers Show "Pocher - gefährlich ehrlich" müssen jetzt beide vor Gericht.

Der Ex-Tennis-Profi will erreichen, dass besagter Fernsehbeitrag nicht mehr ausgestrahlt werden darf. Aber worum ging es dabei überhaupt? Pocher startete während seiner Show eine Spendenaktion für Boris unter dem Namen "Make Boris rich again" und scheinbar bekam Boris das Geld auch - allerdings ohne davon zu wissen. Olli verlieh Boris im Rahmen der Sendung einen Modepreis, in dem das Geld heimlich versteckt gewesen sein soll.

