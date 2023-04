Boris Becker: Zurück bei Mama! Er wohnt wieder zu Hause

Warum ist Boris jetzt wieder zurück bei Mama? Steuerrechtsexpertin Michaela Mumm von Oldenburg hat da eine Vermutung. Seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro führt die Firma BFB Enterprises Limited in England. An das Unternehmen gehen laut der "BILD"-Zeitung Boris‘ Verdienste aus seinem Interview nach dem Gefängnis und seinem Werbedeal mit der Website "fensterversand.com". Lilian könnte Becker dann kleinere Beträge auszahlen, die er in Deutschland versteuern muss und die unter der Pfändungsgrenze liegen. Eine Zwangsvollstreckung oder Pfändungsmaßnahmen sind dadurch nicht möglich. "Man wird ihm das natürlich nicht nachweisen können", so Mumm von Oldenburg. Ganz schön clever...

