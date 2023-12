Brad Pitt & Angelina Jolie: Hetzt sie ihre Kinder gegen ihren Vater auf?

Der 20-Jährige beschimpft Pitt als "Weltklasse-Arschloch" und nennt ihn "eine schreckliche und verachtenswerte Person". Seine vier jüngsten Kinder würden in seiner Nähe "vor Angst zittern". Worte, die es in sich haben und den Hollywoodstar nicht kaltlassen. Bisher war es nur Angelina Jolie, die ihren Ex öffentlich beschuldigte. Sie behauptete, er sei während eines Privatflugs 2016 "verbal ausfallend" geworden. Fast scheint es, als wolle sie ihn öffentlich vernichten.

Zu einer Anklage kam es nie. Es stand Aussage gegen Aussage. Doch nun sind es vermehrt seine Kinder, die gegen den Filmstar schießen. Auch Tochter Zahara wendet sich gegen den Schauspieler, will den Nachnamen Pitt nicht mehr tragen. Ein deutliches Zeichen.