Brad Pitt: Neue Liebe! SIE macht ihn jetzt happy

Bei der neuen Frau an Brads Seite handelt es sich um die 29-jährige Ines de Ramon, die vor allem "Vampire Diaries"-Fans ein Begriff sein dürfte, denn sie ist die Ex-Frau von "Stefan Salvatore"-Darsteller Paul Wesley. Sie und der Serienstar hatten erst im September ihre Trennung bekanntgegeben. Und jetzt kuschelt sie mit Brad!

Offenbar ist es ernst zwischen den beiden, denn Brad stellte seine Begleiterin, die derzeit als Verkaufs-Managerin für die Schmuckmarke Anita Ko tätig ist, sogar seinen Freunden Cindy Crawford, Rande Gerber und Sean Penn vor! "Die zwei kamen gegen 20 Uhr mit seinem Auto an", berichtet ein Augenzeuge. "Sie gingen dann direkt Backstage in den Promi-Bereich, wo sie ausgelassen miteinander plauderten und sich immer wieder berührten." Doch offenbar hätte Brad seine neue Liebe gerne noch etwas geheim gehalten: "Sobald sie die private Zone verließen, hielten sie Abstand zueinander, da Brad von Fans gegrüßt wurde. Er wollte es etwas diskreter halten."

Kein Wunder, schließlich ist der Hollywood-Hottie nach seinem Liebes-Debakel mit Angelina Jolie vorsichtig geworden. Flirts mit dem deutschen Model Nicole Poturalski oder Laufsteg-Schönheit Emily Ratajkowski sorgten zwar für Schlagzeilen, aber nicht für dauerhaftes Liebesglück. Ob Brad mit seiner Ines die Richtige gefunden hat, wird sich zeigen – nicht ausgeschlossen, dass die junge Frau auf einen Karriere-Kick aus ist, schließlich bastelt sie nebenbei an ihrer Laufbahn als Influencerin. Derzeit hat sie rund 112.000 Follower. Doch als Brads Neue dürfte sie schnell die Millionen-Marke knacken! Solche Gedanken scheint sich Brad Pitt allerdings derzeit nicht zu machen, er ist einfach nur glücklich. Und das ist auch gut so! Am Ende des Abends düste er mit der schönen Ines in seinem Tesla in die Nacht. Und wer weiß, vielleicht ja auch in eine glückliche Zukunft …

