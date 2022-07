Brad Pitt: Goodbye Hollywood! Jetzt zieht er den Schlussstrich

Geht die Schauspiel-Legende wirklich schon bald in Rente? Mit 58 Jahren zählt Brad Pitt natrülich nicht mehr zu den jungen Hüpfern der Branche, doch das tut der Schauspielleistung des Hollywood-Star nun wirklich keinen Abbruch. Gerade erst 2020 räumte er für den Film "Once Upon a Time in Hollywood" noch einen Oscar als bester Nebendarsteller ab. Jetzt äußerte sich der Schauspieler jedoch zu seinen Zukunftsplänen gegenüber "Gala" und enthüllte, dass er die Bühne jetzt eher den jüngeren Kollegen überlassen will: