Britney Spears: Endgültiger Bruch mit ihren Kindern! Sie hat alles verloren

"Die Jungs haben entschieden, dass sie sie gerade nicht sehen möchten", erklärte Britneys Ex-Mann Kevin Federline, mit dem sie sich das Sorgerecht teilt. Der Vater verriet auch, dass Sean Preston und Jayden James schon vor Monaten den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen haben! Deshalb erschienen die beiden auch nicht im Juni zu Britneys Hochzeit mit Sam Asghari.

Grund sind ihre Nackedei-Fotos im Netz! 13 Jahre lang hatte ihr Vater Jamie Spears die Kontrolle über die psychisch labile Sängerin. Doch im November 2021 kam dann endlich der Befreiungsschlag. Seitdem feiert die Sängerin ihre Freiheit am liebsten splitterfasernackt! Mal rekelt sie sich hüllenlos im Wasser, mal hat sie nur ein Höschen an und schaut lasziv in die Kamera!