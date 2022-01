Britney Spears: Krass! Sie zeigt sich komplett nackt im Netz

Ganz schön gewagt, denn neben den Socken verhindern lediglich zwei Emojis, dass die Sängerin wirklich alles an ihrem Körper preisgibt. Dazu schreibt sie "Free women energy has never felt better", also "Die Energy einer freien Frau, hat sich nie besser angefühlt". Schön, dass sie jetzt endlich das machen kann, was sie will. Diese Energie gefällt nicht nur über 2 Millionen ihrer Fans, auch einige Promi-Kollegen versehen ihren anzüglichen Post mit einem Herzchen. Darunter auch Stars, wie Miley Cyrus oder Bonnie Strange. Ob ihr Vater solche Aufnahmen wohl gut heißt? Das kann Britney jetzt zumindest endlich vollkommen egal sein, sie musste schon genug durchmachen.

Wer es aktuell auch nicht leicht hat, ist Verona Pooth. Sie muss einen Schicksalsschlag nach dem Anderen verkraften. Mehr dazu im Video: