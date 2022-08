Britney Spears: Harter Bruch mit ihren Kindern! Nun spricht ER ein Machtwort

Ist sie ihren Kindern wirklich so peinlich? Britney Spears zeigt sich, seitdem sie den Vormundschafts-Streit mit ihrem Vater gewann, immer wieder freizügig im Netz und genießet ihre neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen. Doch nun erhebt ihr Ex Kevin Federline schwere Vorwürfe. Ihre gemeinsamen zwei Söhne sollen sich für ihre Mutter schämen. Zu viel für Ehemann Sam Asghari - jetzt kann er sich nicht mehr zurückhalten.