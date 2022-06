Britney Spears: Ex-Mann Jason stürmt Hochzeit mit Sam Asghari!

Britney Spears kennt Jason Alexander bereits seit ihrer Kindheit. 2004 heirateten die beiden in einer spontanen Zeremonie in Las Vegas, doch ihre Ehe hielt nicht länger als ganze 55 Stunden bevor sie annulliert wurde. Doch der 40-Jährige scheint immer noch nicht über seine Ex hinweg zu sein und betitelt sie noch immer als "seine erste und einzige Frau". Auweia...die Hochzeitsvorbereitungen von Britney und ihren aktuellen Freund Sam Ashgari scheinen Jason derartig ein Dorn im Auge zu sein, dass er die Feierlichkeiten nun stürmen wollte.

Am Donnerstag betrat der Ex der Sängerin unerlaubt, das Grundstück des Anwesen in Thousand Oaks, wo die Hochzeit stattfinden sollte und behauptet, Britney habe ihn eingeladen. Als ihm das Sicherheitspersonal den Zutritt verweigert, eskaliert die Situation und Jason rastet aus: "Ich bin Jason Alexander und ich bin hier, um die Hochzeit zu stürmen [...]. Wo ist Britney, sagt mir die Wahrheit.“ hört man ihn in einem Live Stream auf seinem Instagram Kanal rufen.

Laut der "TMZ" kam es anschließend zu Handgreiflichkeiten, weswegen die Polizei alarmiert wurde und Jason wegen Hausfriedensbruch gefangen genommen wurde.

Doch Britney und Sam schienen sich von dem ganzen Drama, das sich kurz vor ihrer Hochzeit abspielte nicht beirren zu lassen. Medienberichten zu folge, fand die Hochzeit schlussendlich im Kreise ihrer rund 60 Gästen statt, worunter auch Promis, wie Drew Barrymore, Paris Hilton und Donatella Versace anwesend gewesen sein sollen. Da bekam Britney ja doch noch ihr verdientes Happy End.

