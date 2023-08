Britney Spears & Sam Asghari: Plötzlich ist von Scheidung die Rede!

Eigentlich waren Britney Spears und Sam Asghari immer ein Herz und eine Seele. Die beiden lernten sich 2016 am Set eines Musikvideos kennen. Er stand ihr auch während der Vormundschaft ihres Vaters immer bei und baute sie auf, als sie am Boden lag. Im Sommer 2022 läuteten für das Paar dann auch endlich die Hochzeitsglocken - ein großer Moment für Britney! Doch nach rund einem Jahr soll nun alles wieder vorbei sein! Was ist passiert?