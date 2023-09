Bushido: Bittere Klatsche! Jetzt schießt er gegen Shirin David

Leg dich nicht mit Bushido an! Der Rapper scheint jetzt wieder auf Kriegsfuß zu stehen, und zwar mit keiner geringeren als Shirin David. Diese kündigte in einem Interview nun nämlich an, dass sie den 44-Jährigen gerne dissen würde. Zu viel für den Mann von Anna-Maria Ferchichi. Im Netz meldet er sich jetzt mit klaren Worten an die baldige "The Voice"-Coachin zu Wort.