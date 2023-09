Giovanni Zarrella & Shirin David: Jetzt stehen sie zu ihren Gefühlen

Unter das Video schrieb die Rapperin: "Lieben wir maximal", woraufhin Giovanni Zarrella "Lieben wir Shi" kommentierte und Shirin im gleichen Atemzug einen süßen Herz-Emoji schickte. Muss sich seine Frau Jana Ina Zarrella etwa Sorgen machen? Die beiden verstehen sich allen Anscheins nach ja sehr gut. Aber auch Jana Ina selbst kommentierte den Post mit den Worten "I love it so much", zu Deutsch "Ich liebe es so sehr" und auch ihr schenkte Giovanni einen Herz-Emoji. Der Italiener scheint wohl einfach nur viel Liebe zu vergeben zu haben.