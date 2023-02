Bushido: Finanzielles Desaster! Er ist dem Untergang geweiht

"Die Stadt ist unfassbar teuer", sagt Bushidos Ehefrau Anna-Maria. Allein die Monatsmiete kostet die Ferchichis 30.000 Euro! "Mehr als das Doppelte, was wir in Berlin gezahlt haben", erzählt Bushido. Darüber hinaus beschäftigt die zehnköpfige Familie Angestellte für Garten, Haushalt und die Kinder. "Wir gehen viel essen, wir bestellen viel", gesteht Anna-Maria. Das sorgt für Fixkosten in Höhe von über 50.000 Euro!

Wie kann Bushido sich all das leisten? Mit seiner Musik verdient er schon lange nicht mehr so viel wie zu seinen Bestzeiten. Inzwischen steuert Anna-Maria als Influencerin einen Teil des Einkommens bei und hat ein Auge auf die Ausgaben. Das ist wichtig: Denn wer nicht reich genug ist, dem entzieht der Staat Dubai ganz schnell die Aufenthaltsrechte!

Auch interessant