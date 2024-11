Bushido: Jetzt schießt er gegen Dieter Bohlen!

Wir erinnern uns: Über mehrere Jahre saß Pietro Lombardi neben Dieter Bohlen (70) in der Jury der Castingshow. Doch nach dem Polizeieinsatz in seiner Villa und einem eskaliertem Streit mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa wurde Kritik an dem Sänger laut. Schließlich trennte sich RTL von dem DSDS-Sieger. Ob das Jury-Aus mit den Schlagzeilen zusammenhängt, ist unklar.