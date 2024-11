Bushido: Seitensprung in Deutschland! "Würd’ mir gerne 'ne offene Ehe wünschen"

Ein harter Seitensprung, zumindest in Anna-Maria Ferchichis Augen. Aber es kommt noch doller! Bushido lässt anschließen sogar noch den Satz fallen: "Anna-Maria, ich würd’ mir gerne 'ne offene Ehe wünschen, in der wir beide praktisch 'Das Sommerhaus der Stars' auch ohne den anderen gucken können." Ob seine Frau diese Worte auch mit so viel Humor nehmen kann, nachdem ihr Gatte ihr Vertrauen, nicht ohne sie weiterzuschauen, so missbraucht hat? Eines ist jedoch klar, an andere Frauen scheint der Rapper bei einer offenen Ehe schonmal nicht zu denken. Solange es nur bei Seitensprüngen bezüglich TV-Sendungen bleibt, muss sich Anna-Maria Ferchichi ja erstmal keine Sorgen machen.

Die Ferchichis haben eine echte Rasselbande zu Hause. Die größten Promi-Familien zeigen wir dir im Video: