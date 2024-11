Calantha Wollny: "Das ist Stalking" - Sie meldet sich erneut zu Wort

Kurzer Rückblick: Vor einiger Zeit verriet Calantha, dass sie endlich arbeiten möchte. Ihre Idee ist es, "vielleicht als Streamerin durchzustarten". Zwar würde sie lieber einen regulären Job haben, aber: "Ich habe Angst, dass ich einen Job finde und mir Hater diesen dann kaputtmachen, weil diese mit meinem Chef reden und diesen vielleicht auch noch unter Druck setzen."

Kurz danach wurde sie von ihrem Bruder öffentlich attackiert! Was ihm missfallen hat? Dass Calantha 20 Stunden nach dem Statement geschrieben hat, dass sie sich doch einen normalen Job suchen und lediglich bis dahin als Streamerin arbeiten will. Für ihn ein heftiger Widerspruch, den er so nicht stehen lassen will.

Jetzt hat sich Calantha wieder bei ihren Fans gemeldet. "Es war wieder sehr interessant zu sehen, wie eine einzige Person nicht in der Lage ist, Texte nicht nur zu lesen, sondern auch zu verstehen. Einerseits kann man nach einigen Rücksprachen seine Pläne ändern, denn diese eine Person will nur eines, und das ist mir möglichst viel Schaden", erklärt sie bei Instagram. "Dieser Person würde ich auch zutrauen, mit meinem neuen Chef in Kontakt zu treten, damit ich den Job wieder verlieren würde."

Und sie verrät noch mehr! "Vor ein paar Tagen wurde auf einer Seite ein Foto von einem Haus mit der Nachricht 'gute Nacht' in die Story gemacht, ich war gerade 2 Stunden in der neuen Unterkunft, wir haben es niemandem gesagt, wo ich bin oder sonst was. Und ich sage euch ehrlich, das ist Stalking! Was ich letztlich wirklich mache, geht die eine Person nichts an." Wen sie genau damit meint, verrät sie in dem Post aber nicht.