Silvia Wollny: Familienkrise artet aus - DAS wirft sie Calantha jetzt vor

Auch Calanthas Schwester Sarafina meldete sich inzwischen zu Wort und stärkt ihrer Mutter online den Rücken. Sie veröffentlichte in ihrer Instagram-Story alte Nachrichten aus dem Jahr 2020, in denen Calantha angeblich zugibt, mit der Mutterrolle überfordert zu sein. "Mein Gott, lasst mich in Ruhe, ich kann das alles nicht mehr. Ich bin nicht bereit dafür, eine Mutter zu sein. Ich mache zu viel falsch, bin selber noch ein Kind und ich schaffe es nicht mehr. Ich lasse die Kleine nicht im Stich. Ich weiß, dass sie es bei euch gut hat und bei mir wird sie es nicht gut haben. Es tut mir leid, aber ich bin nicht bereit. Ruft mich nicht an. Ruft nicht auf das Haustelefon an. Weil blockieren will ich euch nicht. Aber wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst, dann sehe ich keine andere Möglichkeit", heißt es in dem Chatverlauf.

Bislang hat sich Calantha selbst noch nicht zu den Vorwürfen ihrer Familie geäußert. Es bleibt abzuwarten, ob sie auf die Anschuldigungen eingehen wird – doch ist es umso wahrscheinlicher, dass der Familienstreit damit noch lange nicht beigelegt ist.