Sarah-Jane Wollny: Ehrliche Worte! Darum hat sie wirklich keine Kinder

In einem Gespräch mit einem Verführer bei "Temptation Island VIP" verrät sie ihre Gefühle zum Thema Nachwuchs: "Ich wollte immer früh Mama werden. Und dann kam bei uns da Nachwuchs, da Nachwuchs, da Nachwuchs – dann habe ich so gedacht: Ok brauche ich doch noch nicht." Die Wollny-Familie hat sich in den letzten Jahren stark vergrößert, Silvia konnte so einige Enkelkinder begrüßen.

Doch nicht nur der Nachwuchs in der Familie spielte bei der Entscheidung der 26-Jährigen eine Rollen. "Und ich hatte ja auch niemanden", verrät sie weiter. Das hat sich mittlerweile geändert. Seit vier Jahren ist sie mit Freund Tinush zusammen. Die beiden stellen ihre Beziehung aktuell in der neuen Staffel "Temptation Island VIP" auf die Probe. Eine schwierige Zeit für das Paar! Zuletzt dachte Sarah-Jane sogar darüber vorzeitig aufzugeben, weil Tinush extrem auf Flirtkurs mit Beauty Lia geht. Wie es mit den beiden weitergeht? Man darf gespannt sein ...

