Calantha Wollny: Neue Enthüllungen! "Ich habe Fehler gemacht"

Auf Instagram meldete sich Calantha Wollny jetzt mit neuen Enthüllungen über den Familienzoff mit Mama Silvia zu Wort. Nicht nur teilte sie Chatverläufe, die ihre Mutter gar nicht gut dastehen lassen, auch ein Spenden-Aufruf sorgte zuletzt für Aufsehen, in dem sie ihre Fans um Geld bittet. Doch damit nicht genug. Die Wollny-Tochter legt dem ganzen noch einmal eine Schippe drauf.

Calantha stört sich daran, dass sie immer ins falsche Licht gerückt und als von ihrer Familie Lügnerin dargestellt wird. Sie betont: "Ich habe auch Fehler gemacht, ich zeige nicht nur auf andere. Nur auf mich brauche ich nicht zeigen, denn ich bin ein Mensch, wenn er etwas falsch macht, entschuldige ich mich dafür, aber man muss sich nicht verar***** lassen von der eigenen Familie. Ich wurde Jahre lang vorgeführt, genauso wie Cataleya jetzt." Wenn es um ihre Tochter Cataleya (5), die mittlerweile von Mama Silvia adoptiert wurde und bei ihr lebt, geht, versteht Calantha keinen Spaß. "Ich bin ein Mensch, auch ich mache Fehler. Nur leugne ich diese nicht, das ist der Unterschied."

Als unglaubwürdig will sie nicht mehr dargestellt werden: "Viele nennen es Widersprüche, aber wie nennt man das, wenn man schnell was erklärt und nicht alles auf einmal erzählt? Genau, hektisch. Ich habe ADHS, natürlich kann mir das passieren, aber macht es meine Geschichten am Ende wirklich unglaubwürdig?" Um Klarheit zu schaffen, teilt sie in ihrer Story weitere Chatverläufe mit ihrer Schwester Sarah Jane (25) und Briefe, die ihre Glaubwürdigkeit untermauern sollen.