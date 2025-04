Calantha Wollny: Single! Sie hat sich von dem Vater ihres Kindes getrennt

Calanthas Beziehung scheiterte also an der ständigen Aufmerksamkeit, die auf das Paar gerichtet war. Die 24-Jährige hatte ihren Liebsten auf dessen eigenen Wunsch stets versucht, aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Die vielen Schlagzeilen der letzten Wochen haben scheinbar Spuren hinterlassen. Wie Calantha ebenfalls in der Fragerunde verriet, ist die Trennung jedoch bisher noch nicht räumlich – das Paar wohne immer noch zusammen in einer Wohnung. Ob die Liebe vielleicht doch noch einmal entfacht oder die Trennung damit endgültig ist, bleibt abzuwarten.