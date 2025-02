Calantha Wollny: So reagieren Silvia und RTL2 auf die Anschuldigungen

Und wie hat Silvia Wollny reagiert? Offiziell noch gar nicht, doch etwas, das sie auf Instagram gepostet hat, kann durchaus als Botschaft an Calantha verstanden werden. Dort hatte sie gerade ein Video von Cataleya im Schlafanzug gelöscht, teilte nun aber direkt den nächsten Gesangsclip von Püppi. Dazu schrieb sie: "So ein schönes Video. Wir lieben dich. Vielen Dank" – ganz so, als hätte das Kind selbst Instagram und könnte die Zeilen lesen.

Wer sie sehr wohl lesen und die gesungenen Worte ihres Kindes hören kann: Calantha! Und der dürften Aussagen wie "Ich liebe dich, Oma. Du bist mein Herz, mein Leben, mein Alles" ganz schön wehtun!

