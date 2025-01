Silvia Wollny: Sie sieht sich als Cataleyas Mutter! "Püppi ist unser Sonnenschein"

"Ein Geschenk": Silvia spricht über Cataleyas Leben in der Großfamilie

In einem Interview mit "TVMovie.de" sprach Silvia Wollny nun über die Rolle, die Cataleya inzwischen in der Familie einnimmt. "Püppi ist unser kleiner Sonnenschein, wir lieben sie alle sehr. Dass sie mit den vielen Kindern unserer Familie in einem Haus – sei es in Ilica oder Ratheim – aufwachsen darf, ist für sie wie für alle anderen Kinder ein Geschenk", betonte sie. Besonders der Umzug Cataleyas in ein neues Zimmer sei ein Highlight gewesen: "Sie ist jetzt auf einem Stockwerk mit Harald und mir, was toll ist."

In Kombination mit der Aussage, Cataleya sei für sie keine Enkelin, sondern ihre Tochter, wird klar: Niemals würde Silvia die Kleine wieder hergeben. Was Silvias Statements auch erahnen lassen: Der Bruch zwischen ihr und Calantha ist tief! Während Silvia im Interview mit "TVMovie.de" betont, wie wichtig klare Grenzen und liebevolle Konsequenz in der Erziehung seien, wirkt es, als ob diese Prinzipien nicht für alle Mitglieder der Familie gleichermaßen gelten. In dem Gespräch gab sie nämlich auch an, ihre Töchter seien "tolle Mamas". Dass sie sich dabei nicht auf Calantha bezog, liegt auf der Hand.