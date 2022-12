Cameron Diaz & Jude Law: Weihnachts-Wunder nach 17 Jahren!

Was wäre Weihnachten ohne Weihnachtsfilme? In die Reihe der All-Time-Classics auf diesem Gebiet reit sich der Film "Liebe braucht keine Ferien" gewiss ganz weit vorne ein - kein Wunder bei dem Star-Auflauf. Neben Jude Law und Cameron Diaz spielen auch die Hollywood-Größen Kate Winslet und Jack Black die Hauptrollen in dem Weihnachtsstreifen. Nun, 17 Jahre nach dem ersten Teil, soll tatsächlich ein Sequel in Planung sein!