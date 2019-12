„Der Grinch“: So sexy sieht die kleine „Cindy Lou“ heute aus

Als kleine „Cindy Lou Who“ trat Taylor Momsen früh in große Fußstapfen. So rettete der damals siebenjährige Kinderstar im Jahr 2000 in dem Weihnachtklassiker „Der Grinch“ dem Dorf Whoville das besinnliche Weihnachtsfest. Mit ihren blauen Kulleraugen und den geflochtenen Zöpfen wickelte die Nachwuchsschauspielerin sowohl den miesepetrigen Grinch, als auch die Zuschauer weltweit um den kleinen Finger. Statt mit Nettigkeiten erregt Taylor Momsen heute mit Skandalen Aufmerksamkeit. Wer hätte gedacht, dass aus dem zuckersüßen Kinderstar einmal eine heiße Rockgöre werden würde?

"Gossip Girl": Taylor Momsen ist heute eine Diva

Die Rolle der kleinen „Cindy Lou Who“ in dem Weihnachtsklassiker „Der Grinch“ diente Taylor Momsen wahrlich als Sprungbrett nach . So konnte sich die Nachwuchsschauspielerin aus dem beschaulichen Missouri mit dem Saturn Award, dem Blockbuster Award und dem Young Artist Award schon im zarten Alter von sieben Jahren über drei schauspielerische Auszeichnungen freuen. Auch im Jahr 2002 stand der Kinderstar mit „Hansel & Gretel“, „Spy Kids 2“ und „Wir waren Helden“ gleich dreimal vor der Kamera.

Nach einer kurzen Ruhepause sicherte sich Taylor Momsen im Jahr 2007 eine vielversprechende Rolle in der prämierten US-Serie „ “. Neben etablierten Schauspielstars wie und Leighton Meester war der einstige Grinch-Kinderstar in der Rolle der modebewussten „Jenny Humphrey“ kaum wiederzuerkennen. Doch mit ihren Diva-Allüren sorgte die 17-Jährige bereits 2010 für Schlagzeilen, die am Ende den frühzeitigen Austritt aus der erfolgreich CW-Serie bedeuteten. "Was für eine Diva, sie war armselig. Sie konnte nicht mal ihren Text, dabei hatte sie gar nicht so viel" lästerte eine ehemalige Kollegin nach Taylors Ausstieg bei "Gossip Girl".

Mit ihrem sexy Grunge-Look ist der einstige Kinderstar Taylor Momsen heute kaum wiederzuerkennen Foto: Getty Images

Taylor Momsen: Vom "Der Grinch"-Kinderstar zum sexy Rockstar

Nach diversen Negativ-Schlagzeilen hängte Taylor Momsen 2011 die Schauspielerei endgültig an den Nagel um sich voll und ganz auf ihre Musikkarriere zu konzentrieren. Schon früh bemerkte die 18-jährige Darstellerin, dass sie im Showbusiness an ihre Grenzen stieß: "Ich bin verrückt. Mir wurde schon mit elf gesagt, dass ich verrückt bin." Als Frontsängerin der Alternative-Rock-Band „The Pretty Reckless“ kann die Blondine heute ihre wilde Seite ausleben. In schwarzem Leder, mit Strapsen und kajalumrandeten Augen ist der einstige Kinderstar aus „Der Grinch“ auf ihrer Musiktournee kaum wiederzuerkennen.

Tabulos: Mit ihr Band "The Pretty Reckless" lebt Taylor Momsen heute ihre wilde Seite auf der Bühne aus Foto: Getty Images

Für "Gossip Girl" war der Look von Taylor Momsen zu sexy, doch auf der Bühne fühlt sich die Skandalnudel pudelwohl. Im Oktober 2016 brachte die Blondine bereits das dritte Album unter dem Titel „Who You Selling“ auf den Markt. Zum Leidwesen ihrer treuen Fans hat Taylor Momsen mit der Schauspielerei mittlerweile endgültig abgeschlossen: "F*ck nein! Nie wieder! Damit bin ich durch, durch, durch! Es ist so ein gutes Gefühl sich endlich auf die Musik konzentrieren zu können und nicht gleichzeitig zehn Jobs machen zu müssen."

