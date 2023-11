Can Kaplan: Doch kein Rückzieher! Er tritt bei "Fame Fighting" an!

Jetzt soll seine Entscheidung endlich stehen! Nach ewigem Hin und Her hat sich Can Kaplan nun doch dafür entschieden, beim "Fame Fighting" gegen Gigi Birofio anzutreten.

Nachdem der Verlobte von Reality-Sternchen Walentina Doronina und der diesjährige "Dschungelcamp"-Kandidat im "Sommerhaus der Stars" ordentlich aneinander gerieten, wollten sie ihren Streit bei dem Box-Event "Fame Fighting", welches am 4. November stattfindet, austragen. In der letzten Woche fand bereits eine Pressekonferenz mit allen Teilnehmer:innen statt, bei der es zwischen Gigi und Can wieder einmal eskalierte. Daraufhin entschied sich Can dafür, den Boxkampf doch nicht mehr austragen zu wollen. Doch jetzt verkündet Walentinas Verlobter: Er wird doch antreten!