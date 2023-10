Can Kaplan & Gigi Birofio: Offiziell! Sie boxen bei "Fame Fighting" gegeneinander

Es wird immer verrückter! Nachdem Walentina Doronina und Can Kaplan ihrem "Sommerhaus der Stars"-Kollegen Gigi Birofio vorgeworfen haben, handgreiflich geworden zu sein, geht der Zoff in die nächste Runde. Allerdings nicht so, wie die Fans vermutet haben! Can und Gigi haben sich nämlich dazu entschlossen, ihren Kampf öffentlich in einem Boxring auszutragen...