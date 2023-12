Caren Miosga: Traurige Offenbarung zwei Monate nach dem Aus!

Auch knapp zwei Monate nach dem Ende ihrer Moderationszeit bei den "Tagesthemen" ist Carmen Miosga noch immer nicht ganz über das Aus hinweg. In der "NDR Talk Show" am vergangenen Wochenende sprach die Journalistin ganz offen über ihre Gefühlslage, nachdem sie die Sendung verlassen hat. Ich leide, glaube ich, immer noch an Phantomschmerz. 16 Jahre war so irre lange", erzählte Caren Miosga ganz offen gegenüber den anderen Gästen im "NDR".

Doch ganz wird die ehemalige "Tagesthemen"-Sprecherin nicht von der Bildfläche verschwinden. Denn bereits ab 2024 wird Caren Miosga die Moderation der politischen Talkshow "Anne Will" übernehmen. Ab dem 21. Januar wird dann die Sendung "Miosga" jeden Sonntagabend um 21:45 Uhr über die TV-Bildschirme flimmern.