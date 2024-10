Carmen Geiss: Alles anders - Jetzt ist Schluss mit Jetset!

Doch der nächste Schock für die Fans folgte auf dem Fuße: Vor wenigen Tagen postete Carmen sich erneut aus dem Krankenhaus. "Operation gelungen, Patientin wohlauf", gibt sie sich betont fröhlich. Ihr gehe es "sensationell gut", sie sei wieder "fit wie ein Turnschuh", nachdem ihr die Gallenblase und drei Gallensteine entfernt wurden. Letztere hält sie, für alle, die es ganz genau wissen wollen, sogar in die Kamera. "Unglaublich, was drei kleine Steinchen so alles anrichten können (…) Na ja, jetzt ist alles raus."

Die wahre Leidenszeit dürfte für die lebenslustige Carmen allerdings erst beginnen. Denn ab sofort gilt es auf so ziemlich alles zu verzichten, was ihr Spaß macht. Vor allem in den ersten Wochen nach der Operation ist es nicht selten, dass Unverträglichkeiten auftreten, die sich in Völlegefühl, Blähungen oder auch Oberbauchbeschwerden äußern können. Verhindern kann man das nur durch ausgewogene Ernährung – wenig Fett, keine Schokolade. Und null Alkohol, was eine ganz schlechte Nachricht für die partybegeisterte Champagner-Queen werden dürfte.

Auch Flugreisen und Training sind vorerst tabu, ebenfalls eine bittere Pille für die sportbegeisterte Jetsetterin. Aber immerhin, sie zeigt sich einsichtig: "Gesundheit ist das wertvollste Gut, das wir haben, und es sollte immer an erster Stelle stehen." Hoffentlich beherzigt sie selbst diesen weisen Rat …