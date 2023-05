Carmen Geiss: Bedrückende Nachrichten! Es herrscht die pure Angst

Der Hintergrund dazu: Carmen und Robert sind aktuell zu Gast in Hamburg, wo der Millionär auf der "OMR"-Messe einen Vortrag als Gastredner hält. Während Robert mit seinen Worten das Publikum begeistert, hat Carmen genügend Zeit, sich mit den neusten Entwicklungen und Erfindungen auf der Veranstaltung zu beschäftigen. Ihr Handy hat sie dabei immer griffbereit und teilt unter anderem ein Video von einem Roboter, der durch seine Nähe zum Menschen besticht. Carmen kommentiert dazu: "Das war der Wahnsinn". Doch wie es scheint, sind ihre treuen Follower da einer anderen Meinung. So heißt es unter dem Beitrag: "Das ist gespenstig, das macht einem Angst!" sowie "Finde ich irgendwie beängstigend." Oh je! Ob Carmen mit solchen Inhalten in Zukunft wohl sensibler umgeht? Wir können gespannt sein ...