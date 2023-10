Carmen Geiss: Endlich ein Schwiegersohn für die TV-Blondine

Dabei gibt es ihre Liebelei doch erst ein paar Monate. Und offiziell bestätigt hat die Millionärstochter ihre Beziehung auch noch nicht. Aber das muss sie auch gar nicht. Davina zeigt so viele Fotos im Internet, auf denen die beiden verschmust zusammensitzen, und es ist einfach klar: Sie und Ismail sind mehr als nur Freunde. Der Fußballer ist ein echter Volltreffer für sie!

Und weil Mama Carmen ihn so toll findet, folgt sie ihm auf Instagram – und verteilt immer wieder Herzchen für seine Fotos. Ismail ist in Köln geboren, kickt jetzt beim AS Monaco und verdient zwei Millionen Euro im Jahr. Das passt alles, findet Carmen – und würde aus ihrer Millionärstochter gerne eine Millionärsgattin machen.