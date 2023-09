Davina Geiss: Liebes-Sensation! Dieser Fußballer verdreht ihr jetzt den Kopf

Davina Geiss lebt das Leben der Reichen und Schönen. Und als Millionärstochter begegnet man eben auch dem ein oder anderen Promi. Im Fall vom Geissen-Nachwuchs handelt es sich um den Fußballer Ismail Jakobs. Der 24-Jährige hat in der Vergangenheit für den F.C. Köln Fußball gespielt und ist nun beim AS Monaco unter Vertrag. Und Monaco ist auch der Ort, wo sich die beiden zum gemeinsamen Dinner getroffen haben. In ihrer "Instagram"-Story teilte Davina ein gemeinsames Foto, auf dem sie sich an die Schulter des Fußball-Stars lehnt. Läuft da etwa mehr zwischen den beiden?

Gut möglich! Denn Ismail Jakobs ist nicht verlegen, seine Begeisterung für Davina Geiss zu zeigen! Unter einem Instagram-Post der 20-Jährigen kommentierte der gebürtige Kölner mit einem vielsagenden Herzaugen-Emoji. Ob es sich nur um eine unschuldige Schwärmerei der beiden Wahl-Monegassen handelt, ist bisher unklar. Doch ein süßes Paar würden sie sicherlich abgeben!