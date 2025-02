Carmen Geiss: Erschreckende Vorwürfe! Falsche Freunde haben sie krank gemacht

"Mein größter Wunsch für das neue Jahr ist, dass alles Negative verschwindet. Ich hoffe, dass nur noch gute Menschen in mein Leben kommen", sagt Carmen enttäuscht. Die Geissens sind vor einiger Zeit an Geschäftspartner geraten, die sich als Betrüger herausgestellt haben. "Es war wie in einem schlechten Film: Über eineinhalb Jahre haben sie sich in unser Leben geschlichen. Sie haben Vertrauen aufgebaut, uns Sicherheit vorgegaukelt, um dann im richtigen Moment wie eine Schlange zuzubeißen", so die Kult-Millionärin.

Die Belastungen haben nicht nur ihre Seele, sondern auch ihren Körper gezeichnet. "Ich habe insgesamt fast zwölf Kilo abgenommen, weil die letzten Monate emotional so anstrengend waren", sagt Carmen. Auch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, die sie ins Krankenhaus brachte, war eine Folge des enormen Stresses. Doch wer waren die Betrüger? "Das waren drei Leute aus der Finanzbranche, aus Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. Sie haben sich als absolute Profis ausgegeben und waren so geschickt, dass wir lange nichts gemerkt haben."

Solche Erfahrungen seien nicht nur schmerzhaft, sondern auch lehrreich. "Wir haben gelernt, unser Vertrauen gezielter einzusetzen und uns vor allem auf uns als Familie zu verlassen." Der Fall geht jetzt vor Gericht, Carmen und Robert Geiss (60) haben fünf Anwälte engagiert …

