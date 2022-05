Carmen Geiss: Jetzt zeigen ihre Töchter ihr wahres Gesicht

Vorsicht, rasende Rotznasen! Der Geiss-Nachwuchs wurde nicht nur mit einem goldenen Löffel im Mund geboren – sondern offenbar auch mit eingebauter Vorfahrt… Vorschriften? Pfff, darauf pfeifen Davina (18) und Shania (17)! Sie geben lieber Vollgas: Gerade testete Davina in der Schweiz, was die 400 PS ihres Audi RS Q3 (Listenpreis: ab 68.500 Euro) so hergeben – und wurde prompt geblitzt!