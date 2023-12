Carmen Geiss: Neuanfang in Dubai!

"Hier sehen sie unser Schmuckstück: eine Villa mit fünf Schlafzimmern und Strandzugang!" So ähnlich wird es klingen, wenn Carmen Geiss bald die ersten Kunden durch Dubais Luxus-Villen und -Wohnungen führt. Die TV-Millionärin hat gerade mit Ehemann Robert die Immobilien-Firma "Geiss Property" in der Wüstenmetropole gegründet. Noch übt sie allerdings für den Job, ist sozusagen Maklerin in Ausbildung.