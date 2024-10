Carmen Geiss: "Unnötiges Drama!" Sie teilt heftig gegen Cora Schumacher aus

Des Weiteren werfe sie Cora vor, ihrem eigenen Sohn sogar mit einer Klage gedroht zu haben: "Wie kann eine Mutter so etwas tun?" Auch David Schumacher (22) habe in seinen jungen Jahren schon sehr viel durchmachen müssen. Trotzdem habe er sich "immer respektvoll" gegenüber Cora geäußert und nie schlecht über seine Mutter geredet. David habe versucht, sich von dem Chaos, das seine Mutter verursacht, zu distanzieren. Anschließend wird Carmen noch einmal deutlich: "Wie kann man so etwas seinem eigenen Kind antun?"

Weiter behauptet sie, dass Ralf und David "aus Respekt und Liebe" schweigen würden. Ralf habe immer gesagt, dass Cora die Mutter seines Sohnes ist und er stolz darauf sei. Trotzdem sei nun Zeit für Ruhe eingekehrt: "Für David, für Vivienne, für Ralf und Étienne." Carmen Geiss hoffe, dass eines Tages die Wahrheit ans Licht komme und Cora erkenne, dass es Zeit ist, loszulassen und ihrer Familie den Frieden geben könne, den sie verdiene.