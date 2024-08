Carmen & Robert Geiss: Ärger um ihre Töchter! Müssen sie den Geldhahn zudrehen?

Die Mädchen sind mit dem sprichwörtlichen goldenen Löffel im Mund aufgewachsen – und in dem Bewusstsein, dass ihnen alles, was das Herz begehrt, umstandslos auf dem Silbertablett serviert wird. So gesehen, ist es kein Wunder, dass die Ansprüche, die die Geiss-Schwestern so an das Leben stellen, um einiges höher liegen als bei "normalen" 20-Jährigen. Doch nun könnte sich ein Gewitter über den jungen Ladys zusammenbrauen … Denn die Sause, die sich Shania zum 20. Wiegenfest im Nobel-Ort Saint Tropez leistete, sprengte selbst ihren äußerst großzügig bemessenen Rahmen: Das Geburtstagskind ließ sich auf einem goldverzierten Thron von vier oberkörperfreien Männern durch einen angesagten Beach-Club tragen. Dabei schwenkte sie eine Magnum-Champagnerflasche für schlappe 3.500 Euro. Die Gesamtkosten der luxuriösen Feier dürften locker im fünfstelligen Bereich liegen, was Mama Carmen jedoch nur ein nachsichtiges Lächeln entlockte.