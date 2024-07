In Sachen Geschäftssinn kommt Shania also ganz nach dem Papa. Der hat laut eigener Aussage die 100 Millionen bereits voll und damit ein beachtliches Vermögen. Aber Beruf "Töchterchen"? Davon will sich Shania ganz klar distanzieren. In "Die Geissens" verraten die Mädchen, dass sie sich teure Klamotten, Urlaube und Co. inzwischen komplett selbst finanzieren. Nur zu Weihnachten und zum Geburtstag gibt’s auch mal teure Geschenke von Papa und Mama.

Shania verdient ihr Geld hauptsächlich mit den beiden Reality-Shows, auf Instagram durch Kooperationen mit Werbepartnern und mit ihrer Kunst. Laut "Vermögen Magazin" erhalten die Geissens rund 60.000 Euro pro abgedrehte Folge "Die Geissens".