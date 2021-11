Carmen & Robert Geiss: Liebes-Drama! Sie packt über die Vergangenheit aus

Carmen und Robert Geiss lieben dich noch genau immer wie am ersten Tag! Die beiden sind ein unschlagbares Team und überstehen alle Höhe und Tiefen. Davina und Shania bekommen bald ihre eigene TV-Serie. Die Töchter sind noch immer Single. "Sie hat das Alter, in dem ganz Deutschland denkt: Sie braucht jetzt einen Freund. Angebote gibt’s viele – aber sie wollen bisher keinen davon! Sie wollen lieber unabhängig bleiben. Sie wollen sich nicht die Jugend kaputt machen, so wie ich damals", erzählt Carmen Geiss in der "Bild" zu Shania.

Auch interessant