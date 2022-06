Carmen & Robert Geiss: Prügel-Attacke auf der Luxus-Yacht!

Auch die besagte Lovestory nahm kein gutes Ende. "Eine Stewardess und ein Deckhand-Hilfskoch verliebten sich ineinander und begannen eine Romanze. Die ging leider nach einiger Zeit in die Brüche." Die verletzte Stewardess warf nach der Trennung sogar einen Laptop nach ihrem Ex. "Dieser ist daraufhin in der Dominikanischen Republik wutentbrannt mit dem Segelboot davongefahren und hat alles stehen und liegen gelassen.“ Oha, auf der "Indigo Star" war ja ganz schön was los...

Alles aus und vorbei? Womit Robert kürzlich zu weit gegangen ist, erfahrt ihr im Video: