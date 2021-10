Caro Robens und Andreas Robens: Vollkommen am Ende! Schlimm, was sie jetzt verkraften müssen!

"Wir kommen gerade aus dem 'Iron Diner', nachdem uns die Alarmanlagen-Firma angerufen hat, dass man bei uns versucht hat, einzubrechen. Da wussten wir noch nicht, ob sie es geschafft haben, einzubrechen", offenbart Caro nun ihrer Community via "Instagram". Sie und Andreas sind in der Story dabei zu sehen, wie sie zusammen im Auto sitzen und sich auf den Heimweg befinden. Der Schock steht ihnen dabei noch sichtlich ins Gesicht geschrieben. Doch zum Glück, kamen die beiden mit einem Schrecken davon. So ergänzt die Auswanderin: "Es wurde nur probiert und er ist nicht reingekommen." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Caro und Andreas von derartigen Horror-Ereignissen in der Zukunft verschont bleiben...