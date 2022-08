Caro & Andreas Robens: Peinliche Nackt-Show in der Öffentlichkeit!

Caro und Andreas Robens sind dafür bekannt auch mal zu zeigen, was sie haben. Besonders Caro setzt ihren durchtrainierten Body auf Social Media immer wieder gekonnt in Szene. Aktuell genießt das "Goodbye Deutschland"-Paar gemeinsame Stunden am Strand Cala en Bosch auf Menorca und ließ auch hier nun sehr tief blicken. Hüllenlos wurden sie nun in aller Öffentlichkeit abgelichtet.