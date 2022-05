Caro & Andreas Robens: Radikal-Veränderung! So habt ihr sie noch nie gesehen

Wow, so kennt man die Robens ja gar nicht. Caro im verspielten Pünktchen-Kleid anstatt sporty Fitness-Dress und Andreas im schicker Weste und Hemd. Ist das etwa ihr neuer Stil? Fans der Auswanderer können jedoch beruhigt sein - es handelt sich lediglich um einen besonderen Anlass. Caro und Andreas Robens waren zu Gast auf einer Geburtstags-Mottoparty und wählten daher diesen untypischen Kleidungstil. Eine gute Figur machen sie aber trotzdem im Stil der 60er Jahre.

Das sehen auch ihre Fans so und überschütten das Paar mit Komplimenten: "Ich liebe den Look könnt ihr öfters tragen", "Mega schaut ihr beiden aus. Andreas total seriös" oder "kaum wiederzuerkennen" lauten nur ein paar der Stimmen aus den Kommentaren unter dem Post der beiden. Und wer weiß vielleicht wagen sie bei so viel Zuspruch in Zukunft öfter mal eine Typveränderung.

