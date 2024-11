Caro und Andreas Robens: Überraschung nach 15 Jahren! "Keine Ausreden mehr"

15 Jahre ist ihr Kennenlernen nun schon her. Doch in der Beziehung von Caro und Andreas Robens wird es gewiss nie langweilig. Die beiden Fitness-Fans haben sich auf Mallorca erfolgreich ein gemeinsames Leben aufgebaut und sind nach wie vor unzertrennlich, gaben sich im letzten Jahr sogar ein zweites Mal das Ja-Wort. Dennoch hat Caro (45) jetzt, nach so langer Zeit, zu zweit noch einmal neue Seiten an ihrem Liebsten entdeckt und das hat für Andreas (57) nun harte Konsequenzen.