Carolin Kebekus: Alkoholeklat trotz Schwangerschaft

Carolin Kebekus ist in freudiger Erwartung! Vor wenigen Tagen kam raus, dass die Komikerin zum ersten Mal Mama wird. "Ich bin heute nicht allein hier. Ich habe einen Fötus bei mir. Ich muss jetzt immer auf meinen Bauch zeigen. Das ist das internationale Zeichen für die Schwangerschaft", verkündete sie bei einem Auftritt in Köln vor 2000 Zuschauern. In der Talkshow "Kölner Treff" zeigte sie bereits stolz ihren wachsenden Babybauch. Samstagabend war Carolin in Ina Müllers Show "Inas Nacht" zu Gast und sorgte dort für Getuschel...