Carolin Kebekus: Schlüpfrige Beichte! So mag sie es im Bett

Weiter erzählte sie von einer Situation mit einer Freundin, in der diese ihr ein Sex-Toy andrehen wollte: "Mir hat mal eine Freundin so ein Ding geschenkt, wie ist denn das, wo alle durchgedreht sind, 'Womanizer'! [...] Wie mir das geschenkt wurde von meiner Freundin, die war so: 'Probier das aus! Probiere das aus!' [...] Und dann habe ich mir das so durchgelesen und für mich war das viel zu krass". Scheinbar greift die werdende Mutter wohl lieber auf Altbewährtes zurück.