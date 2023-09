Carolin Kebekus: Enthüllt! Sie bricht ihr Schweigen über ihren Ex

Um welchen ihrer Ex-Freunde es sich dabei handelt, lässt Carolin jedoch offen. Die Beziehung der beiden scheint jedoch schon einige Jahre zurückzuliegen, wie sie weiter klarmacht: "Das ist schon so lange her, ich hab das schon wieder vergessen, dass wir mal zusammen waren". Damit hat die Komikerin wohl kein Problem damit, ihre Ex-Freunde weiter in ihrem Leben zu haben. Ina Müller sieht das wohl anders: "Ich denke immer irgendwo, ach so richtig befreundet bleiben, da kann man auch zusammenbleiben. Das finde ich immer ein bisschen strange." Wenn es für Carolin so funktioniert, warum aber auch nicht.