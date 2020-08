Carsten Maschmeyer: Die bittere Wahrheit über Frau und Kinder

Die Begegnung mit Veronica Ferres 2009 stellte das Leben von Carsten Maschmeyer auf den Kopf. Hals über Kopf verliebte sich der Familienvater in die schöne Schauspielerin aus "Das Superweib". Gerade wegen ihrer Unterschiede harmonieren die beiden perfekt miteinander: „Ich bin strukturiert. Sie ist das kreative Chaos – aber genau deshalb ergänzen wir uns perfekt." So ließ auch das Ehegelöbnis nicht lange auf sich warten. Seit ihrer romantischen Hochzeit im September 2014 im südfranzösischen Nizza sind die beiden endgültig unzertrennlich. Mit Veronica Ferres an seiner Seite avancierte Carsten Maschmeyer rasch zum beliebten Stammgast auf dem Roten Teppich. Kein Wunder, dass 2016 auch die VOX-Produzenten von "Die Höhle der Löwen" an seine Tür klopften. Seither begeistert der Geschäftsführer an der Seite von vermögenden Ur-Investoren wie Judith Williams oder Dagmar Wöhrl ein Millionenpublikum.